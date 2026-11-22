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Pelo segundo ano seguido, quem faz a festa no Brasil é o Flamengo. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, repetindo o sucesso de um ano atrás. O título do Brasileirão veio com duas rodadas de antecedência, após o empate por 1 a 1 fora de casa com o Palmeiras, rival direto na disputa.

Comemora o time de Leo Jardim, repleto de ex-jogadores do futebol italiano. O Mengão deve agradecer a Lino pelo gol de empate após Arias abrir o placar, resultado que garante matematicamente ao Flamengo o título brasileiro. Com o empate, o time do Rio chega a 80 pontos, seis à frente do rival de São Paulo a duas rodadas do fim e com três vitórias a menos.

É o nono título do Brasileirão conquistado pelo Flamengo. Vários ex-jogadores da Serie A foram protagonistas dessa campanha, entre eles Jorginho, Lucas Paquetá, Danilo (seu 34º troféu na carreira), Alex Sandro, Pedro, Emerson Royal e Erick Pulgar.