Flamengo divulga lista de relacionados para a final da Libertadores

O técnico Jorge Jesus terá força máxima para a decisão contra o River Plate

Minutos depois que milhares de torcedores levaram o ônibus do até o aeroporto do Galeão, o clube divulgou oficialmente sua lista de relacionados para a final da Libertadores da América, neste sábado (23), contra o .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Não há nenhuma surpresa nos escolhidos do técnico Jorge Jesus. Desta forma, o estará com o máximo de suas forças para a decisão que acontecerá em Lima no .

Relacionados: Berrío, Bruno Henrique, César, Dantas, De Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Ribeiro, Filipe Luís, Gabriel Barbosa, Gabriel Batista, Gerson, Hugo Moura, João Lucas, Lincoln, Lucas Silva, Matheus Thuler, Pablo Marí, Pepê, Piris da Motta, Rafael , Rafinha, Reinier, Renê, Rhodolfo, Rodinei, Rodrigo Caio, Vinícius Souza, Vitor Gabriel, Willian Arão.