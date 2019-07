Flamengo divulga lista das oitavas da Libertadores com Rafinha, Gerson, Marí e Lincoln

Lateral direito Rafinha, zagueiro Pablo Marí e meia-atacante Gerson estão entre os inscritos do Flamengo para a Copa Libertadores; veja a lista

O divulgou, na tarde desta sexta-feira (19), a lista de relacionados para as oitavas de final da da América, diante do , do . As principais novidades são as presenças de Rafinha, Gerson e Marí.

Os inscritos do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. #CRF 🔴⚫️ pic.twitter.com/BTBBYNMWcr — Flamengo (@Flamengo) July 19, 2019

A primeira partida do Carioca será na quarta-feira (24), no Equador. A comissão técnica de Jorge Jesus já poderá contar com o lateral direito Rafinha, o zagueiro Pablo Marí e o meia-atacante Gerson. O primeiro, inclusive, já é titular da equipe.

O defensor espanhol ainda não entrou em campo, mas está à disposição da comissão técnica desde esta quinta-feira (18), quando foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O meia-atacante Gerson teve a sua documentação regularizada na última quarta-feira (17). O atleta revelado nas divisões de base do , contudo, deve ficar entre os reservas.

Os jovens Lincoln e Reinier, revelados na base do Flamengo, estarão à disposição da comissão técnica. Ambos foram inscritos na Libertadores a pedido de Jorge Jesus. A dupla, contudo, deve ficar no banco de reservas durante as partidas.