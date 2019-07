Flamengo deve anunciar venda de Léo Duarte ao Milan por R$ 42 milhões

Zagueiro de 23 anos tem proposta de 10 milhões de euros do Milan (R$ 42 milhões na cotação atual) e vai deixar a Gávea para ir à Itália

O tem uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 42 milhões) por Léo Duarte. O , da , é quem se interessa pelo jogador de 23 anos. O acordo já está na mesa, conforme apurado pela Goal, e aguarda somente a assinatura do clube carioca.

Detentor de 50% dos direitos econômicos do zagueiro, o Fla receberá metade do valor oferecido. O clube, portanto, deve ficar com 5 milhões de euros (R$ 21 milhões) em um provável acordo.

A saída do defensor deve ser a quarta venda do clube em 2019. No atual momento, a diretoria já arrecadou R$ 53,7 milhões no ano. Com a sua negociação, o valor deve subir para R$ 74,7 milhões. Henrique Dourado foi vendido para o Henan Jianye, da . João Lucas foi negociado com o , da , e Uribe trocou a Gávea pelo .

Hoje, o Flamengo tem outros seis zagueiros no elenco. Rodrigo Caio, Pablo Marí, Rafael Santos, Rhodolfo, Thuler e Dantas estão à disposição da comissão técnica de Jorge Jesus.