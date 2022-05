Flamengo desperdiça chances, falha, perde para o Botafogo e Paulo Sousa ouve pedidos por Jorge Jesus

A semana que começou conturbada no Flamengo termina com decepção. O time de Paulo Sousa perdeu para o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (08), no Mané Garrincha e conheceu seu segundo revés no Brasileirão. No estádio, as críticas foram direcionadas especialmente ao técnico Paulo Sousa.

Antes mesmo da bola rolar, quando apareceu no telão na hora da escalação, Paulo Sousa recebeu uma sonora vaia. No decorrer da partida o técnico chegou a ser chamado de burro. Nas redes sociais, muitas críticas ao trabalho do comandante que hoje a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Torcida do #Flamengo vaiou Paulo Sousa quando nome do técnico apareceu no telão do estádio



🎥 @DaaniloQueiroz pic.twitter.com/pr6hEh3zKC — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 8, 2022

O Flamengo teve até boa atuação no Mané Garrincha, mas as falhas de Arão, David Luiz e Hugo permitiram Ericson anotar o único gol da partida. No ataque, o Rubro-Negro desperdiçou muitas oportunidades e deixou Paulo Sousa numa situação desconfortável. Durante uma parte do segundo tempo, os torcedores lembram de Jorge Jesus e cantaram: "olê, olê olê, Mister Mister" em referência ao comandante campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019.

Na entrevista coletiva após o jogo, Paulo Sousa foi questionado sobre o clima nos bastidores após as declarações do Mister, publicadas pelo jornalista Renato Maurício Prado, na UOL.

"Em relação ao Jorge, é um treinador que eu respeito. Respeito a historia no Flamengo, a importância, aquilo que o Jorge foi no Flamengo em 2019, mas tambem temos que respeitar Carpegiani, que ganhou se não o título mais importante do clube. Ao Jorge só penso que Deus o abençoe, que ele tenha saúde, paz, consigo mesmo e sucesso".

Questionado sobre desempenho e resultados, Paulo Sousa também fez questão de ressaltar que este é um ano de reestruturação para o Flamengo.

"Nós estamos num ano sensível, de renovação, de reestruturação, de processos táticos e mentais importantes e sabemos que os resultados são importantes dando convicção para ire trabalhando positivamente. Quando nao acontece, temos que superar a exigência da torcida".

Na saída do estádio, Rodolfo Landim e Marcos Braz, que acompanharam o jogo no Mané Garrincha, não quiseraram falar com a imprensa. O vice-presidente de futebol disse que iria se pronunciar, mas não antes de assistir a entrevista de Jorge Jesus, que vai ao ar nesta segunda-feira (09), no SporTV.

Sob pressão, o Flamengo se prepara agora para enfrentar o Altos, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (11). A partida acontece no estádio da Cidadania, em Volta Redonda.