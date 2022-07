Flamengo desiste de ação no STJD contra sorteio da Copa do Brasil

Rubro-Negro destacou que entende que houve erro, mas prezou pela boa relação com a CBF

O Flamengo desistiu da ação no STJD que buscava invalidar o critério utilizado pela CBF no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro tentava inverter a ordem definida e decidir o segundo jogo, diante do Athlético-PR, no Maracanã.

O clube destacou que, pela boa relação com a nova diretoria da CBF, estava retirando a ação, mesmo entende que houve erro no processo.

"Embora o FLAMENGO não concorde com a possibilidade de um sorteio sofrer ajustes que interfiram em seu resultado e entenda que o presente processo encerra uma postulação juridicamente correta e justa, o Clube prefere nesse momento dar um voto de confiança à nova gestão da CBF, esperando que no futuro os processos sejam mais transparentes e legítimos.

Em virtude disso, vem desistir da presente demanda”, escreveu o rubro-negro".

Conforme havia trazido a GOAL, alguns dirigentes eram contra a ida do clube ao STJD. A ideia partiu do presidente Rodolfo Landim ao lado do jurídico do clube, que se viu prejudicado por um critério utilizado há anos e que, como bem destacou a CBF, beneficiou o rubro-negro nas oitavas de final da competição.

Segundo uma fonte do STJD, dificilmente o Flamengo conseguiria um parecer favorável nesta ação. Na última quarta-feira (20), inclusive, a Liga Forte Futebol, formada por 25 clubes, dos quais 5 estão nas quartas de final da Copa do Brasil, se posicionaram contra a atitude do clube carioca e destacaram a possibilidade da competição ser paralisada em caso de parecer favorável.

"O respeito às regras, costumes e igualdade entre todos os competidores é princípio básico para realização de qualquer campeonato, ainda mais quando se tem como objetivo caminhar para a consolidação de uma futura LIGA e união do clubes. Com apenas um clube privilegiado ficará difícil, sob pena, inclusive, da paralisação do campeonato em razão dos inúmeros recursos jurídicos que podem ser interpostos caso haja uma decisão favorável", dizia um trecho da nota.

Ainda na noite de quarta-feira, a CBF divulgou as datas dos jogos de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil, mantendo o que ficou definido no sorteio.