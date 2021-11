Flamengo define planejamento para retornos de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Pedro

Há 11 dias da final da Copa Libertadores, a comissão técnica do Flamengo trabalha com cuidado para ter todo o elenco à disposição diante do Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevidéu. A maior preocupação no momento, fica por conta de Rodrigo Caio.

O zagueiro sofreu uma pancada durante a vitória por 4 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo (14), no Morumbi, foi substituído e reavaliado na última segunda-feira (15). O exame não apontou estiramento muscular e sim um edema no local. Para não agravar a situação, o jogador vai seguir tratando e deve ser poupado dos próximos jogos, voltando apenas na final.

Um dos principais jogadores da equipe, Arrascaeta segue como desfalque e não vai enfrentar o Corinthians. O uruguaio está no processo de transição e pode ficar à disposição contra o Grêmio. A ideia é dar alguns minutos ao jogador antes da partida diante do Palmeiras.

Pedro é outro nome que pode reaparecer no Sul. O atacante se recupera de uma artroscopia realizada no joelho e tem previsão de ficar à disposição antes da final da Libertadores. Diego Alves e Filipe Luís estão recuperados e podem retornar diante do Corinthians, nesta quarta-feira (17).

Vice-líder do Brasileirão com 60 pontos, o Flamengo tem oito a menos que o líder Atlético-MG, com 68. Para manter viva as esperanças de ainda brigar pelo título, o time de Renato Gaúcho encara o Corinthians, nesta quarta, com promessa de casa cheia no Maracanã.