Flamengo? Dedé encerra especulações e garante "fico" no Cruzeiro

Zagueiro, que tem contrato até 2021 com a Raposa, seguirá em Belo Horizonte

Especulado no Flamengo nas últimas semanas, Dedé encerrou os boatos neste sábado (12).

Com a insistência do Rubro-negro em contratar o zagueiro, o Cruzeiro publicou um vídeo em suas redes sociais nesta tarde, no qual Dedé faz planos para a temporada 2019 em Belo Horizonte e ressalta o foco na Raposa.

"Fala, nação! Passando para agradecer às inúmeras mensagens que vocês me mandaram. Isso é muito importante para mim. Meu foco está total aqui no Cruzeiro. Se Deus quiser, vai ser mais um ano maravilhoso e vitorioso para gente", diz Dedé na publicação.

É MITO que fala, né?@DedeVital deixa um recado para a Nação Azul, garante foco total no #Cruzeiro, e espera mais um ano repleto de grandes conquistas com a nossa camisa!#DedéFechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/si55QWo7oZ — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 12, 2019

O zagueiro tem contrato com o Cruzeiro até 2021 e multa rescisória de R$ 330 milhões.