Flamengo de Paulo Sousa só vai convencer no Carioca se massacrar rivais

O Flamengo treinado por Paulo Sousa protagonizou um feito curioso e raro ao bater o Vasco por 1 a 0, no segundo duelo da semifinal estadual, e carimbar sem muito drama sua vaga para a finalíssima do Campeonato Carioca de 2022. Vitórias sobre o Cruz-maltino não têm sido raridade ao Rubro-Negro, que levou a melhor em oito dos últimos dez duelos, mas se a história do jogo mostra que vencer um grande rival é sempre motivo para alegria, a maior parte dos flamenguistas vai na contramão desta sensação: não estão convencidos, tampouco satisfeitos.

Esta sensação por parte dos rubro-negros, nada impressionados com o início do trabalho de Paulo Sousa apesar das nove vitórias e apenas uma derrota em seus 12 jogos, pinta um quadro complexo: é, ao mesmo tempo, um retrato da expectativa enorme dos flamenguistas, ainda reféns das sensações espetaculares daquele histórico 2019, e a imagem mais clara de uma superioridade sem precedentes do Flamengo sobre todos os seus maiores rivais cariocas ao mesmo tempo.

Um atestado desta superioridade veio nas palavras de Zé Ricardo, técnico vascaíno, que após a derrota lembrou a “diferença considerável de momentos” entre os clubes e também disse estar orgulhoso do futebol apresentado pelos seus comandados.

Claro, o treinador precisa pensar no processo de seu trabalho e identificar friamente as coisas boas e ruins que acontecem em uma partida. Mas ao torcedor vascaíno, que merece “dias mais felizes, dias melhores”, segundo palavras do próprio Zé Ricardo, o importante naquele momento era vencer o rival independentemente de qualquer coisa.

Paulo Sousa também manteve a frieza após a vitória. Também está pensando no processo de seu trabalho e identifica os pontos positivos e negativos deste seu Flamengo. O técnico português reconheceu, após o triunfo sobre o Vasco que levou o Rubro-Negro à final, que o futebol de seu time, de fato, está aquém das possibilidades que o elenco lhe oferece. E creditou a isso à dificuldade que alguns jogadores estão apresentando para assimilar suas estratégias, dentro do contexto também da mudança do desenho tático do time em relação a anos anteriores.

“Vejo jogadores com bastante compromisso, nem sempre regulares, alguns com dificuldade de entendimento estratégico, o que é normal, temos pedido coisas diferentes. Precisamos de todos, do compromisso com o time, sobretudo sem bola. Que todos estejam muito disponíveis, que entendam estrategicamente o que tem que ser feito. E que possamos traduzir nosso domínio e que sejamos mais efetivos”, afirmou o português.

Gilvan de Souza/Flamengo

As finais do Carioca serão entre o finalzinho de março e o início de abril. Até lá, o Flamengo terá alguns dias para treinar com Paulo Sousa. Os principais objetivos da temporada são os títulos da Libertadores e Brasileiro, seguido pela Copa do Brasil, onde a tendência é que siga tendo em Palmeiras e Atlético-MG seus principais antagonistas.

Quanto ao Carioca, seja para o próprio Paulo Sousa quanto para os torcedores rubro-negros, a única forma da equipe convencer será massacrando seus rivais cariocas, seja em volume de jogo ou no placar em si. A disparidade de forças é tão grande que nem mesmo a vitória sobre um grande rival em uma semifinal gera a alegria que um dia chegou a proporcionar.

Em relação a Fluminense, Botafogo e Vasco, fica a esperança de dias melhores.