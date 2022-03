Flamengo de Paulo Sousa inicia maratona de jogos sem descanso até final de maio

Pouco mais de dois meses no comando do Flamengo, Paulo Sousa inicirá nesta semana uma importante sequência à frente do time carioca. O Rubro-Negro encara uma maratona de jogos decisivos que começa nesta quarta-feira (30), diante do Fluminense, no Maracanã.

Este será o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A segunda partida acontece no próximo sábado, dia 2 de abril. Depois disso, o Rubro-Negro inicia a sua trajetória na Copa Libertadores da América, na terça-feira (05), diante do Sporting Cristal, em Lima.

Serão 18 jogos entre decisão do Campeonato Carioca, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 45 dias. Sete semanas seguidas sem descanso. Até o dia 28 de maio, o time de Paulo Sousa não terá uma semana livre para descanso e recuperação física.

Abaixo, confira a programação do Flamengo até o dia 28 de maio:

30/3 - Flamengo x Fluminense (Final do Carioca)

2/4 - Fluminense x Flamengo (Final do Carioca)

5/4 - Sporting Cristal x Flamengo (Libertadores)

9/4 - Atlético-GO x Flamengo (Brasileirão)

12/4 - Flamengo x Talleres (Libertadores)

16/4 - Flamengo x São Paulo (Brasileirão)

20 ou 21/4 - Ida da terceira fase da Copa do Brasil

23/4 - Athletico x Flamengo (Brasileirão)

28/4 - Universidad Católica x Flamengo (Libertadores)

30/4 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

4/5 - Flamengo x Universidad Católica (Libertadores)

7/5 - Flamengo x Botafogo (Brasileirão)

11 ou 12/5 - Volta da terceira fase da Copa do Brasil

14/5 - Ceará x Flamengo (Brasileirão)

17/5 - Flamengo x Universidad Católica (Libertadores)

21/5 - Flamengo x Goiás (Brasileirão)

24/5 - Flamengo x Talleres (Libertadores)

28/5 - Fluminense x Fluminense (Brasileirão)