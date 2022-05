Flamengo de Guarulhos x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulistão sub-20 de 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (11) para Flamengo, de Guarulhos, e Palmeiras, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo 10 do Paulistão sub-20, a partir das 15h (do horário de Brasília).

Com duas vitória seguidas, o Palmeiras quer garantir seu 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Flamengo, de Guarulhos, quer surpreender o Verdão no grupo.

Entre as equipes, em toda a história, o Palmeiras venceu sete partidas e o Flamengo quatro, tendo três empates. No último confronto, o Palmeiras venceu por 4 a 0, também pelo Campeonato Paulita sub-20.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, as duas equipes não terão maiores desfalques e, por isso, deverão repetiras escalações dos últimos jogos. No Palmeiras, o ataque deve ser formado por Allan, Kevin e Endrick, destaque da base Alviverde.

Possível escalação do Flamengo-SP: Cesar; Juan Pablo, Leandro, Kauan e Pedro Henrique; Paulo Sergio, Caio Felipe e Felipe Reis; Fabrício, Hugo e Daniel.

Possível escalação do Palmeiras: Mateus; Garcia, Michael, Ruan Santos, Vanderlan; Fabinho, Pedro Lima e Breno; Allan, Kevin e Endrick.

DESFALQUES

FLAMENGO-SP:

Sem desfalques

PALMEIRAS:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Palmeiras será transmitido ao vivo pelo ElevenSports e pelo Paulistão Play, na internet, nesta quarta-feira (11).