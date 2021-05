Flamengo corre contra o tempo e consegue regularizar retorno de Piris da Motta

Volante, no entanto, está convocado para a seleção paraguaia e já vira desfalque para o técnico Rogério Ceni

O técnico Rogério Ceni ganhou mais um reforço caseiro para o restante da temporada. Conforme noticiado pela Goal, a diretoria do Flamengo pediu o retorno antecipado de Robert Piris da Motta e conseguiu regularizar a situação antes do fechamento da janela de transferências, que ocorreu no último domingo (23). O jogador de 26 anos estava emprestado ao Gençlerbirliği, da Turquia, e, como não recebeu propostas de compra, foi reintegrado ao elenco carioca.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Piris da Motta, no entanto, está convocado para a seleção paraguaia que encara Uruguai e Brasil nos dias 3 e 8 de junho respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O volante também vive a expectativa de ser chamado para a Copa América, que começa no dia 13 de junho.

Durante o período que esteve na Turquia, Piris atuou em 36 partidas e anotou 6 gols. O Gençlerbirliği acabou rebaixado na Superliga local, mas o paraguaio teve bom desempenho individual e até chegou a receber algumas sondagens. Nada, porém, que agradesse ao Flamengo até o momento.

Ainda que esteja aberto a negociar o volante caso receba uma boa proposta, o Fla colocará Piris da Motta à disposição de Rogério Ceni para ser avaliado. Quando estava no Fortaleza, o atual treinador Rubro-Negro chegou a pedir a contratação do paraguaio, mas seu alto salário impediu um acerto naquela ocasião.

Além de Piris da Motta, outro campeão da Libertadores com o Flamengo retorna ao clube: trata-se de Rodinei, que se despede do Internacional ao fim deste mês de maio e fica à disposição de Rogério Ceni.