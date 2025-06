Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

O Flamengo abre a rodada na 5ª posição da tabela, com 20 poontos somados. O time vinha em uma boa sequência de vitórias, mas acabou tropeçando nas duas últimas rodadas — empatou em 1 a 1 com o Juventude e, mais recentemente, perdeu para o Palmeiras, por 2 a 1. O objetivo, portanto, é voltar aos trilhos das vitórias.

O Corinthians, enquanto isso, vem de um movimentado empate em 4 a 4 com o Santos. O time, porém, corre contra o tempo para tentar garantir vaga no G-8, entrando já no último terço do campeonato. O Alvinegro é o 15° colocado, com 14 pontos.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Lucas Furtado; Wanderson, Da Mata, Iago e Daniel Sales; Fabiano, Rayan, Jorge Mora e Guilherme; Pedro Leão e Shola. Técnico: Nuno Campos.

Corinthians sub-20: Cadu; Vitinho, Fernando, Denner e Lorenzo; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Pedro Thomas; Nícollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Flamengo sub-20

Sem desfalques confirmados.

Corinthians sub-20

Não há desfalques confirmados.

Quando é?