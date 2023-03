Flamengo comete gafe e deposita quantia milionária na conta de João Gomes errado; justiça bloqueia o dinheiro

Ao repassar comissão de venda do volante ao Wolverhampton, rubro-negro “premiou” xará do jogador

O Flamengo cometeu uma grande gafe ao efetuar o pagamento da comissão da venda de João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra. O Rubro-Negro fez a transferência no valor de R$ 1.897.200,00 para outro João Gomes, um homônimo do volante. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornalista Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro e confirmada pela GOAL.

Ao perceber o erro, quatro dias depois, o departamento jurídico do Flamengo acionou a justiça para reaver os valores. A juíza Geraldine Vital determinou o bloqueio do dinheiro na conta do homônimo de João Gomes com CPF diferente.

A situação causou enorme desconforto internamente no Flamengo e foi considerado um erro gravíssimo. O homônimo de João Gomes, que recebeu a quantia milionária, jogou basquete nas divisões de base do clube segundo um fonte da reportagem.

Aos 21 anos, João Gomes foi vendido ao Wolverhampton no final de janeiro por 18,7 milhões de euros. Nesta semana, o volante foi convocado por Ramon Menezes vai defender a seleção brasileira, diante do Marrocos, no dia 25 de março.