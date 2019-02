Flamengo começa retirada de contêineres no Ninho do Urubu após tragédia

Jogadores mortos no incêndio em 08 de fevereiro usavam os contêineres como alojamentos

Após 17 dias da tragédia que vitimou dez atletas das categorias de base do Flamengo, o time começou a retirar, nesta segunda-feira (25), os contêineres que sobraram depois do incêndio.

Os que foram destruídos pelo fogo funcionavam como alojamentos para os jovens atletas do clube carioca. Já os outros, o Flamengo usava em finalidades no Ninho do Urubu. A escola que funcionava no centro de treinamento precisou ser desativada, as aulas eram realizadas em contêineres.

O local no centro de treinamento será usado como estacionamento, mas antes, precisará passar por reformas.