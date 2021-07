Flamengo x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela 11ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe a Chapecoense neste domingo (11), às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado pela vitória após a demissão do técnico Rogério Ceni. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Chapecoense DATA Domingo, 11 de julho de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Ricardo Junio (MG)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistente VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca voltar a vencer no Brasileirão / Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 18h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Fluminense e Atlético-MG, o Flamengo entra em campo muito pressionado pela vitória antes do duelo contra o Defensa y Justicia pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Com a demissão do técnico Rogério Ceni e mirando em Renato Gaúcho, o auxiliar Maurício Souza dirigirá a equipe, mas não terá Bruno Henrique, com lesão muscular. Vitinho será o substituto.

Na tarde desta sexta-feira, no CT, o Flamengo realizou mais um treinamento com foco na partida contra a Chapecoense. #VamosFlamengo



📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/45ShmAhELl — Flamengo (@Flamengo) July 9, 2021

Já a Chapecoense, na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos, ainda busca a primeira vitória no Brasileirão.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, William Arão, Arrascaeta e Michael; Pedro e Vitinho.

Provável escalação da Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Ignacio, Felipe Santana e Matheus Ribeiro; Anderson Leite; Mike (Nunes), Lima, Ravanelli e Fernandinho; Anselmo Ramon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Fluminense Brasileirão 4 de julho de 2021 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Defensa y Justicia x Flamengo Libertadores 14 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Bahia x Flamengo Brasileirão 18 de julho de 2021 18h15 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Bahia Brasileirão 4 de julho de 2021 Chapecoense 0 x 1 Corinthians Brasileirão 8 de julho de 2021

Próximas partidas