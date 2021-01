Flamengo x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes voltam a campo neste domingo (10), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória após ser derrotado pelo Fluminense, o Flamengo recebe o Ceará neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo (para RJ, CE, SC, ES, SE, AL, PE, PB, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AC, AP, DF, MG apenas em Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Araxá), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Ceará DATA Domingo, 10 de janeiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar Martins (RK)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistentes VAR; Diego Pombo (BA) e Andre da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca se aproximar do líder / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo (para RJ, CE, SC, ES, SE, AL, PE, PB, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AC, AP, DF, MG apenas em Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Araxá), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas mais 11 jogos a disputar no Brasileirão e precisando reduzir a diferença para o líder São Paulo, o Flamengo entra em campo pensando apenas na vitória contra o Ceará, de acordo com Bruno Henrique.

"Se queremos ser campeões, temos que vencer. Não tem outro resultado que não seja esse. O Ceará vai vir do mesmo jeito que o . É até bizarro falar isso. Mas o Fluminense batendo falta do meio de campo na área... não conseguia levar perigo para nós, e ainda virou o jogo. O Ceará vai ser da mesma forma. Temos que mudar a postura e fazer os gols. Precisamos estar bem compactos, assim como era em 2019. Todos correndo para trás, e todos correndo para frente. Assim, com nossa qualidade, conseguimos vencer os jogos", afirmou o jogador.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni deve seguir sem Diego Alves, que faz tratamento na coxa. Hugo Souza deve ser mantido na posição.

Por outro lado, Vitinho, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, retorna.

Nesta sexta-feira, o elenco rubro-negro realizou mais um treino visando o duelo contra o Ceará pelo Brasileirão. #CRF



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/TFhje2YQxY — Flamengo (@Flamengo) January 8, 2021

Já o Ceará também vem de derrota para o na última rodada e busca vencer o Fla fora de casa.

A equipe não terá o lateral-direito Samuel Xavier, suspenso. O centroavante Felipe Vizeu, revelado pelo Flamengo, está machucado e não enfrenta o ex-clube.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Ceará: Richard; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Naressi e Vina; Sobral, Léo Chú e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 Flamengo 1 x 2 Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Campeonato Brasileiro 18 de janeiro de 2021 20h (de Brasília) Flamengo x Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA 1 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 Ceará 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021

Próximas partidas