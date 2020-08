Flamengo causa revolta por pacotes de jogos e é acionado na Justiça

Torcedores exigem respostas sobre cobranças em período de partidas sem torcida no Maracanã

Depois do sucesso do em 2019, a diretoria apostou alto na temporada 2020: mantendo os principais jogadores e trazendo reforços importantes, o clube esperava uma arrecadação recorde e lançou pacotes de ingressos para os jogos no Maracanã na atual temporada. O que parecia ser um sonho, no entanto, virou um pesadelo para os torcedores durante o período da pandemia da Covid-19.

Com o estádio fechado - e ainda sem perspectiva de voltar a receber espectadores -, muitos rubro-negros que compraram o pacote não puderam até hoje usurfruir do benefício, mas continuam sendo cobrados mensalmente e não conseguem comunicação direta com o clube para tratarem o tema.

O produto foi oferecido em duas modalidades: o "Pacote Brasileirão", que contemplaria todos os jogos do Flamengo no estádio durante o torneio nacional, e o "Pacote Maracanã 2020", que incluía todos os jogos no estádio, com exceção dos clássicos do e de uma eventual final de Copa Libertadores. Os valores variavam entre R$600,00 e um máximo de R$ 10.350,00, para quem optasse pelo setor do Maracanã Mais.

Mudança no nome de pacote foi questionado por torcedores (Foto: Twitter @Rodrigo210281/Reprodução)

O impacto da novidade se mostrava promissor para as receitas do clube. No primeiro jogo oficial do ano diante do Macaé, pelo Campeonato Carioca, cerca de cinco mil espectadores entre 25 mil presentes no estádio tiveram acesso através do pacote, conforme apurado pela reportagem. Isso ainda em janeiro, e quando o time principal ainda não havia feito sua estreia.

Guilherme Meleiro, sócio torcedor do clube, desembolsou R$ 1.500,00 para comprar o pacote Maracanã 2020, e até agora não recebeu nenhum posicionamento do Flamengo sobre que medida será tomada para seu ressarcimento.

"O atendimento é difícil, eles só têm uma única resposta que é ou cancela ou tem que aguardar uma resposta do clube. O jogo contra a foi reembolsado, conforme houve a proibição do acesso ao estádio, mas até agora já se foram outros jogos, Boavista, , . Eu comprei o pacote de R$ 1.500, são R$ 130, 00 de mensalidade, um valor alto e o clube até o momento não se solidariza para diminuir ou adiar a cobrança, continua cobrando e indicando que se não for pago a gente terá os benefícios cancelados".

Outro fator que vem preocupando bastante os torcedores é que o clube mudou o nome de "Pacote Maracanã 2020" para "Contribuição Pacote Maracanã".

"A gente fica até preocupado porque eles não informaram, é muito difícil, o clube não responde, o programa de sócio-torcedor também nao tem as respostas, o clube não se manifesta sobre isso há cinco meses", finalizou Guilherme.

Renato Benedito também passa pelo menos problema que Guilherme, e está revoltado com a falta de comunicação e a forma que vem sendo tratado.

"O clube não responde email e não faz nenhum comunicado para os sócios torcedores. Todas as vezes que ligamos a resposta protocolar é que vão cobrar 40% de multa por quebra de contrato. Já paguei oito parcelas de R$ 195,00 e simplesmente ficamos abandonados".

Sem respostas do Flamengo, os torcedores que compraram o pacote estão se juntando com o intuito de ganhar mais força e voz para chamar a atenção do clube e, em último caso, entrar com uma ação conjunta na Justiça. Alguns, inclusive, já começaram a buscar seus direitos como o advogado Fabio Ramalho.

"Nós demos entrada em três ações diferentes porque a gente não conseguiu resposta do clube. A minha, por exemplo, é pedindo a desobrigação do pagamento da multa, que é de 50%. Eu paguei os valores e deixei bem claro que não concordava, porque o contrato não cumpre o ofertado",

Em um dos casos, o #Flamengo se pronunciou na justiça dizendo que a responsabilidade pela gestão do ST é exclusivamente da Golden Goal.



O clube tb alega que os serviços do ST estão sendo disponibilizados nos perfeitos moldes do contrato. pic.twitter.com/v96cxA3x1m — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 27, 2020

"Em uma das ações, o Flamengo já se manifestou, a gente entrou porque o cliente sequer conseguia contato para cancelar. Ele estava disposto a pagar a multa, mas não conseguia nem o contato para cancelar. O Flamengo apresentou a defesa, eles dizem que não são responsáveis pela gestão do sócio-torcedor. Além disso, eles alegam que os benefícios estão sendo disponibilizados nos perfeitos moldes do contrato assinado, o que é uma mentira", finalizou Fábio.

Procurado pela Goal, o Flamengo ainda não apresentou respostas ou mesmo um posicionamento claro sobre o tema. Há cerca de dois meses, o clube, segundo apuração da reportagem, entendia que deveria aguardar a definição sobre a volta de público aos jogos de futebol no para buscar uma definição junto aos compradores dos pacotes.

Aumento abusivo do off-Rio causa revolta e sócios prometem ação na justiça

Se já não bastasse a revolta dos torcedores que compraram o pacote de ingressos, o Flamengo deixou os 'offs-Rio' (categoria de sócio do clube, com direito a voto, para quem vive fora do Rio de Janeiro) revoltados nesta quinta-feira (27). O Conselho Diretor anunciou um aumento de 165% no valor da mensalidade, que irá saltar de R$ 64 para R$ 170,00.

O #Flamengo pediu aos off-rio que pouco frequentam a sede e têm como objetivo ajudar o clube, a deixarem de ser off-rio e passarem a ser sócios-torcedores.



"caso a nova mensalidade do Off-Rio fique acima do reservado para este apoio, pedimos que mude seu plano para o ST" — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 27, 2020

"Vou entrar com uma ação informando que o aumento é abusivo, vou pedir em liminar contra o clube, pedindo que não seja descontado do meu cartão o valor total do aumento. Eles não podem aumentar do jeito que estão aumentando como eles falaram. O Off-Rio é apenas um, contribuinte, patrimonial é familiar. Vou entrar com uma demanda tentando impedir esse aumento pelo menos para mim", disse um sócio que preferiu não se identificar.