Flamengo busca zagueiros e lateral para fechar o elenco, diz TV

Ainda de olho no mercado de contratações, o Flamengo almeja mais três atletas para o elenco em 2019

Mesmo após as contratações de destaque entre as equipes nacionais, o Flamengo continua na busca por dois novos zagueiros, além de Rafinha, do Bayern de Munique. Ao contrário do que alguns poderiam ter imaginado, o time carioca ainda não fechou o elenco para a temporada 2019.



(Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Segundo informações do comentarista da Fox Sports, Fábio Sormani, o Flamengo já teria negociações avançadas com dois defensores, porém ainda não se sabe quais: “Flamengo está analisando dois zagueiros nesse momento. Estou tentando descobrir quem é, mas ainda não consegui. E está muito bem encaminhado. Um brasileiro que joga fora do país e um sul-americano”.

Ainda segundo o canal de TV, o clube da Gávea já teria iniciado os detalhes para fechar contrato com Rafinha. A equipe comandada por Abel Braga estaria perto de assinar com o lateral. O atleta também estaria disposto a retornar ao Brasil, mas somente em agosto, após o final da temporada europeia.