Flamengo: Bruno Henrique se queixa de árbitro em empate contra o Vasco: "Como assim?"

Atacante entrou no segundo tempo do clássico válido pela terceira rodada da Taça Rio e viu o árbitro assinalar pênalti para o arquirrival

Bruno Henrique se irritou com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães por conta do pênalti marcado para o Vasco no empate em 1 a 1, pela terceira rodada da Taça Rio. O atacante que entrou no segundo tempo do jogo e soltou o verbo contra o juiz do confronto.

Em entrevista ao Premiere Futebol Clube (PFC), o atacante que foi poupado por Abel Braga nos primeiros minutos do duelo falou sobre o lance entre Thuler e Marrony, no último minuto do confronto ocorrido no Maracanã.

"O quarto árbitro viu o lance e não falou nada. O árbitro de trás viu e deu pênalti? Como assim ele viu o pênalti, cara? Mas no geral o Flamengo foi bem, os meninos deram conta do recado e jogaram para caramba", declarou o jogador.

Com a penalidade marcada por Wagner do Nascimento Magalhães, o Vasco garantiu a igualdade no placar.

O lance se tornou motivo de reclamação por parte do Rubro-Negro Carioca. Os jogadores e o técnico Abel Braga foram ao centro do campo ao final da partida para se queixar da atuação do trio de arbitragem.