Flamengo: Braz e Spindel embarcam para a Europa com larga lista de treinadores portugueses na mão

Os dirigentes do Flamengo estão de malas prontas rumo à Europa na busca pelo novo treinador. Com uma lista extensa de nomes na mão, Braz e Spindel têm suas preferências, mas entendem que apenas pessoalmente vão situar melhor as condições de cada um deles.



As características estão bem definidas. A primeira delas, estrangeiro, com preferência para portugueses por conta do idioma. Jogo ofensivo, e comissão técnica extensa. Além disso, o rubro-negro não pretende desembolsar valores para pagar multas contratuais.



Entre os lusitanos, pelo menos oito nomes estão na mesa dos dirigentes. São eles: Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Pedro Martins, Paulo Fonseca, Vitor Pereira, Paulo Sousa, Rui Vitória e Luis Castro.



O nome principal, claro, é Jorge Jesus. Apontado como sonho difícil, o treinador vive momento conturbado no Benfica, no qual torcedores pedem sua saída dia após dia. O relacionamento com Rui Costa, hoje o mandatário do futebol, também não é dos melhores e Jorge Jesus vive um momento de 'fritura'. O português, no entanto, diz que não vai pedir demissão.



Outro nome bem avaliado é o de Carlos Carvalhal, apesar de não ser unanimidade dentro do conselho de futebol. O treinador está aberto ao Flamengo, mas vê o presidente do Braga, seu atual clube, dificultar o negócio.



Na agenda de Braz e Spindel, além de reunião com Bruno Macedo, agente de Jesus e Carvalhal, há um papo agendado neste sábado (18) com Paulo Sousa, hoje treinador da seleção da polônia. O técnico foi oferecido ao clube e o nome agradou, pela experiência e estilo de jogo. A informação do encontro foi trazida primeiramente pelo GE e confirmado pela GOAL.



Outro nome que interessa é o de Paulo Fonseca, que teve trabalhos interessantes no Shaktar Donetsk e na Roma, mas têm valores considerados elevadíssimos pela cúpula rubro-negra.



Vitor Pereira, que atualmente comanda o Fenerbahçe, da Turquia, também agrada. Mas como já falado pela GOAL, o Flamengo não tem interesse em pagar a multa do técnico.



Já Pedro Martins e Luis Castro correm por fora e só devem ser novamente contatados em caso de insucesso com os primeiros nomes. Rui Vitória, que deixou o Spartak Moscou na última quarta-feira (15), será oferecido.



Com uma lista extensa, Braz e Spindel têm a missão de voltarem da Europa antes do Natal, já com o novo treinador contratado. Os dirigentes esperam a posse de Rodoldo Landim, reeleito presidente do Flamengo, para embarcarem rumo à Portugal. A viagem está agendada para esta sexta-feira (17).