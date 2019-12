Flamengo bate gigantes europeus e fica entre dez times mais comentados do mundo no Twitter

Em pesquisa do Twitter, Flamengo aparece entre os dez times de esporte que mais repercutiram em 2019, junto com gigantes da Europa e LA Lakers

, , ...e ? Nesta última segunda-feira (9), o Twitter divulgou uma pesquisa oficial que mostra os times mais comentados da plataforma em 2019: no top 10, apareceram oito gigantes europeus, o Los Angeles Lakers, e o Flamengo, de "intruso".

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O feito do Fla cresce ainda mais se considerarmos que a grande maioria dos usuários flamenguistas vive no , ao passo que equipes como o Real Madrid, o Barça e o tem fãs nos quatro cantos do planeta.

The top nine are all football teams 😳 pic.twitter.com/xgWJxWK4bq — ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2019

Se considerarmos outras instituições esportivas que tem torcedores que em grande parte são só de um país (como as equipes da NFL, por exemplo), percebemos que o Flamengo bateu todas elas, o que é impressionante considerando que o Brasil é apenas o sexto país que mais usa o Twitter, com quase 40 milhões de usuários a menos que os .

Ou seja: o Flamengo repercutiu mais do que todas as franquias da NBA (que é um fenômeno no mundo inteiro), do que os times da NFL (o futebol americano é o esporte mais popular no país que mais usa o Twitter) e do que gigantes europeus como o de Munique, o e o , finalista da Liga dos Campeões.

É claro que o ano maravilhoso do Flamengo explica esses números (a oitava colocação do Ajax também foi muito pela boa campanha na Liga dos Campeões, certamente), mas ainda assim, isso mostra o poderio da maior torcida do Brasil.