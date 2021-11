Flamengo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Flamengo enfrenta o Atlético-GO nesta sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Atlético-GO DATA Sexta-feira, 5 de novembro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Auxiliar VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Alexandre Vidal - Flamengo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, no Maracanã. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

12 pontos atrás do líder Atlético-MG, o Flamengo entra em campo contra o Atlético-GO pressionado pela vitória.

Para o confronto no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho terá os retornos de Rodrigo Caio, desfalque nos últimos dois jogos, e Bruno Henrique, que cumpriu suspensão contra o Ahletico-PR.

Por outro lado, Kenedy, com entorse no tornozelo, está fora, assim como Arrascaeta, Diego, Filipe Luís e Pedro que seguem no Departamento Médico e não têm prazo de retorno.

Já o Atlético-GO, com 37 pontos, vem de derrota para o Sport na última rodada.

Depois de quase um mês afastado, Dudu está recuperado de uma lesão que sofreu na coxa contra o Fluminense, retorna, enquanto Arnaldo, suspenso, está fora.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Atlético-GO:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 30 de outubro de 2021 Athletico-PR 2 x 2 Flamengo Brasileirão 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Flamengo Brasileirão 8 de novembro de 2021 20h (de Brasília) Flamengo x Bahia Brasileirão 11 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 Grêmio Brasileirão 26 de outubro de 2021 Sport 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 31 de outubro de 2021

Próximas partidas