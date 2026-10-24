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O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, apresentou um protesto formal à entidade que comanda o futebol sul-americano, questionando a participação do ex-defensor do Manchester United Marcos Rojo na derrota de quinta-feira pela semifinal. O clube brasileiro foi eliminado nos pênaltis no Maracanã após não conseguir superar o Estudiantes, que jogou com dez jogadores, em dois jogos sem gols.

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Atual campeão contesta liberação de defensor

Segundo a ESPN Brasil, o Rubro-Negro contestou a escalação do jogador de 36 anos após o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) conceder a ele uma liberação provisória 24 horas antes do jogo decisivo de quinta-feira. O Flamengo argumenta que o veterano não tinha uma decisão definitiva, o que significa que o Estudiantes corre o risco de perder por W.O. por 3 a 0, conforme o Código Disciplinar da CONMEBOL. O prazo para apresentar a defesa termina na próxima semana.

Em campo, o goleiro Fernando Muslera, de 40 anos, defendeu as cobranças de pênalti de Jorginho, Lucas Paqueta e Bruno Henrique na vitória por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

Contratação emergencial gera disputa sobre inscrição

O Estudiantes trouxe de volta o jogador formado nas categorias de base em La Plata como contratação emergencial porque os zagueiros Gonzalez Pirez e Tomas Palacios estavam suspensos para o jogo de ida. Sob contrato com o Racing até dezembro, Rojo deixou o clube de Diego Milito em meio a desavenças depois que o Estudiantes concordou em pagar uma taxa de liberação de $ 500 mil, além de um bônus de $ 250 mil pela classificação à final e de $ 450 mil pela conquista do título.

Embora o clube argentino tenha inscrito Rojo no futebol nacional em 9 de outubro, fora da janela habitual de transferências, por meio de uma exceção, a CONMEBOL o impediu de atuar no jogo de ida. Após a intervenção do CAS, o técnico Cacique Medina o escalou em uma linha de três zagueiros na quinta-feira, antes de Palacios substituí-lo aos 77 minutos. Os visitantes superaram a expulsão de Baltasar Rodriguez aos 50 minutos e contaram com as defesas decisivas de Muslera, veterano de cinco Copas do Mundo.

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Precedente histórico favorece visitantes argentinos

Embora o Flamengo espere uma reversão semelhante à das oitavas de final de 2018, quando o Santos foi punido após empatar por 0 a 0 com o Independiente, aquela infração envolvia um sistema interno da CONMEBOL, e não uma determinação de uma instância judicial superior como o CAS. Na época, o comunicado oficial da entidade dizia: "A CONMEBOL decide declarar o Santos Futebol Clube perdedor da partida disputada em 21 de agosto, atribuir o resultado de 3 a 0 a favor do Club Atletico Independiente e manter a suspensão do jogador Carlos Andres Sanchez Arcosa."

Vencedores nos pênaltis aguardam final continental

A menos que o recurso seja aceito, o Estudiantes enfrentará o Palmeiras, campeão em 2020 e 2021, na final no Estádio Centenário, no Uruguai, em 28 de novembro. O time argentino busca seu quinto título da Libertadores, o primeiro desde 2009, e tenta encerrar uma sequência de sete anos de campeões brasileiros desde o triunfo do River Plate em 2018. Enquanto isso, o Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão contra o Atletico-MG no domingo, antes de enfrentar Vasco e Gremio.