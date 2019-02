Flamengo apresenta propostas de indenização aos envolvidos no incêndio

Os valores das propostas de indenizações foram discutidos entre o Flamengo e o Ministério Público

Após conversar sobre as indenizações aos familiares das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu em reunião realizada na última sexta-feira (15), o Flamengo apresentou nesta segunda-feira (18), as propostas de indenização para membros do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, do Ministério Público.

Durante a reunião, o MP contrapôs o Flamengo que deveria responder até o final de semana. Em cálculo feito pelo próprio time carioca, foi levado em conta o tempo de carreira e remuneração média dos atletas.



(Foto: Getty Images)

As propostas vão ser calculadas por três categorias, nas quais os valores ainda não foram decididos: sobrevivente com lesão permanente, caso de Jonatha Ventura com 30% do corpo queimado, sobreviventes que escaparam sem lesões e familiares dos 10 atletas mortos.

A primeira etapa das indenizações consiste entre o Flamengo e o Ministério Público entrarem em acordo, logo após, a proposta será encaminhada aos familiares que vão poder aceitar ou não o acordo. Caso não aceitem, vão poder recorrer por indenizações individuais.