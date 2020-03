Flamengo evita pressionar, mas acelera por renovação de Jesus e aposta em mundial por permanência

Diretoria Rubro-Negra se reunirá com os agentes do treinador nos próximos dias para tentar fechar o acordo por mais um ano e meio

Depois da estreia na da América, o volta o foco para a renovação do técnico Jorge Jesus, a diretoria Rubro-Negra deixou o treinador muito confortável nos últimos meses, mas agora entende que chegou o momento de definir a permanência ou não do português para que isso não atrapalhe os planos da equipe para o restante da temporada.

Jorge Jesus tem contrato até o meio do ano, a intenção do presidente é estender até dezembro de 2021, quando acaba o seu mandato à frente do clube. Possibilitando a Jorge Jesus estar à frente do Flamengo no Mundial de China, no ano que vem. O primeiro torneio a ser realizado no mesmo formato, com 24 clubes.

Apesar da demora do treinador em definir a renovação, há muita confiança na diretoria que o comandante vai ficar. Recentemente, Marcos Braz afirmou que ele sempre se diz muito feliz no Flamengo.

"A partir do jogo da estreia na Libertadores, nós vamos começar a conversar sobre isso. Faltam 90 dias para o término do contrato dele e é o que sempre falei, a relação é boa. O Flamengo está tranquilo no que quer e ele sempre se diz feliz aqui no ".



(Foto: Getty Images)

O presidente Rodolfo Landim, também externou a vontade de Jesus em seguir no , mais do que isso, o objetivo de ser campeão do mundo pelo time carioca.

"Nós estamos conversando, já conversamos com o Jorge Jesus e as conversas estão evoluindo bem. Ele deixou claro que quer permanencer no Fla e, independente de qualquer coisa, tem o objetivo claro de se tornar campeão mundial pelo Flamengo. O que precisamos acertar são mais os detalhes, que sempre demora um pouco mais de tempo", disse o mandatário em entrevista ao canal partizado.

Em entrevista ao canal português, Sport TV, o treinador voltou a elogiar o ambiente dos jogos no Brasil, mas confessou que após o trabalho no Flamengo, deseja voltar a .

"O que me interessa ir para a Europa treinador uma equipe onde o ambiente dos jogos não tem nada a ver com o Brasil? Não me interessa nada disso. Estou convencindo de que no dia em que sair do Brasil, vou voltar a Portugal. Acho que o sonho que poderia ter, duas ou três equipes na Europa, nunca vai se realizar. Por isso, ao sair em um dos melhores clubes do mundo, que é o Flamengo, só posso regressar a Portugal".



(Foto: Getty Images)

As falas de Jorge Jesus, no entanto, animaram os torcedores do , clube no qual o treinador fez história. Nesta semana, os benfiquistas começaram uma campanha pelo regresso do comandante. Na imprensa portuguesa, também especula-se um interesse do Benfica para a próxima temporada, uma vez que Bruno Lage vem encontrando dificuldades no comando da equipe.

Mas nada que tira o sono da diretoria do Flamengo, que se reunirá com os agentes de Jorge Jesus para discutir os detalhes, como foi revelado por Landim, e quem sabe, bater de vez o martelo pela sequência do Mister no time carioca.