Flamengo ainda não sofreu gols com David Luiz em campo e comissão trabalha para tê-lo 100% contra o Palmeiras

No meio de uma turbulência recente, às vésperas da final da Copa Libertadores, um grande alento para a torcida do Flamengo: David Luiz. O zagueiro, que se recuperou de lesão e vem ganhando ritmo dentro de um planejamento feito pelo departamento médico, dá segurança e trás repertório ao time de Renato Gaúcho.

Dentro de campo, dos quatro jogos que David Luiz esteve à disposição desde que chegou ao clube, o Flamengo não sofreu gol em nenhum deles. Diante do Bahia, na vitória por 3 a 0 na última quinta-feira (11), o zagueiro jogou 66 minutos, fez desarmes importantes, distribuiu bons lançamentos e elevou o nível do sistema defensivo.

David também mostrou o quão útil pode ser na construção do jogo. Por ter segurança defensiva, consegue sair com tranquilidade, dar o bote no meio-campo, ajudar na cobertura, virar o jogo e fazer ótimos lançamentos.

Além de não ter sido vazado enquanto esteve em campo, David Luiz também não sofreu nenhum drible, teve 87% de acerto no passe e ótimo aproveitamento nas bolas longas, com 18 acertos em 30 esticadas. Curisaomente, o zagueiro que veio de uma liga onde o contato físico é mais forte, ainda não levou nenhum cartão amarelo.

David Luiz (34 anos) com a camisa do @Flamengo:



⚔️ 4 jogos

✅ 87% acerto no passe

↗️ 18/30 bolas longas certas (60%)

💪 63% duelos ganhos

❌ 0 dribles sofridos

🟨 0 amarelos

💯 Nota SofaScore 7.15



Não à toa, a comissão técnica trabalha para que o zagueiro esteja 100% no dia 27 de novembro, contra o Palmeiras, na final da Copa Libertadores. No clube, acredita-se que tendo o zagueiro ao lado de Rodrigo Caio, as chances de faturar o título crescem consideravelmente.