Flamengo ainda busca solução para a zaga e lateral direita e esfria negociação para retorno de Jorge

Abel Braga está satisfeito com Renê e Trauco na lateral esquerda e clube quer Rafinha, do Bayern e um zagueiro incontestável

Após aparecerem rumores nas redes sociais de uma possível volta do lateral-esquerdo Jorge, o Flamengo decidiu esfriar o interesse para contar com seus dois jogadores do setor. Ainda assim, o time carioca sabe que precisa de um lateral-direito e um zagueiro experiente. A partir de agora esse será o foco do Mengão nessa janela de transferências, de acordo com o GloboEsporte.

Para Abel Braga e a comissão técnica, os nomes de Renê e Miguel Trauco são suficientes para o Rubro-Negro nessa temporada. Renê conquistou o prêmio de melhor lateral-esquerdo do Brasileirão 2018 que terminou com o Flamengo como vice-campeão atrás do Palmeiras.

Nesse momento, o corpo técnico entende que o elenco tem outras carências que precisam ser consertadas depressa. São os casos da lateral direita, atualmente ocupada ora por Rodinei, ora por Pará; e um zagueiro experiente que chegaria para ser titular. A primeira ideia desse defensor central era Dedé. Mas a negativa do Cruzeiro para negociar o jogador fez com que o Flamengo busque outro nome.

(Foto: Getty Images)

Para a lateral direita, o nome mais forte até o momento ó de Rafinha, que está nos últimos meses de seu contrato com o Bayern de Munique e já admitiu estar em conversas com o Flamengo. Entretanto, o atleta só poderia vestir a camisa rubro-negra em maio, ao fim da temporada europeia.