Flamengo: advogados rebatem coletiva de Landim sobre indenizações: "grande mentira"

Incêndio no Ninho do Urubu vitimou 10 atletas das categorias de base do Flamengo em oito de fevereiro

Após as declarações do Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no último domingo (24), nas quais disse não ter havido propostas de indenização no primeiro encontro entre as partes, apenas um piso de discussão, os advogados que representam os familiares das vítimas emitiram um comunicado. Em repudio as declarações, coube aos representantes do goleiro Christian Esmério a divulgação da nota.

No documento, os familiares deixaram claro que não concordam com a afirmação do presidente e anexaram a ata da última reunião contra os comentários de Landim.

Na ata, os valores propostos pelo Flamengo estão registrados da seguinte forma: R$ 150 mil reais para cada genitor, R$ 50 mil para cada irmão e R$ 25 mil para cada avô. Além dos valores, o time carioca ainda ofereceu uma pensão salarial no período de dez anos ou até o falecimento de cada genitor.

Confira a nota completa por parte dos representantes:

“O documento "Ata de Reunião - Flamengo x Defensoria Pública x Ministério Público", datado em 18/02/2019, desmente veemente as declarações da coletiva de imprensa do Presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, no qual todas as informações dadas pelo próprio Presidente revela a proposta do Flamengo, em valores ínfimos, demonstrando uma Grande mentira arquitetada e planejada para dar explicações aos seus patrocinadores, torcedores e a sociedade em geral”.

“O fato do presidente NUNCA estar presente em uma reunião até a presente data, é o preço que ele paga pelas informações desencontradas e levianas!!! Com as inverdades norteadas, o Flamengo age de forma COVARDE e ARDILOSA com as famílias, objetivando confundir e distorcer a verdade dos fatos”.

“Representantes da Família do Christian Esmério: Dr. Marcio Costa Dr. Arley Campos Dr. Rafael Augusto".