Flamengo acredita que pode faturar até 30 milhões anuais com novo patrocínio

Entre valores fixos mais variáveis, dirigentes entendem que novo modelo pode ser benéfico e trazer mais dinheiro do que a CAIXA

O começou o ano recheado de expectativas e com metas altas dentro e fora de campo. Com o intuito de conquistar todos os títulos, o clube também se preparou para fechar patrocínios com valores altos e estipulou cifras girando em torno de 25 milhões de reais pelo máster (a frente da camisa). No entanto, o Banco BS2, que tem conversas bem encaminhadas para ser anunciado em breve como novo parceiro do , vai desembolsar um número abaixo disso.

O contrato está em vias de aprovação pelo departamento jurídico e, em seguida, será votado pelo conselho. A Goal pôde apurar que a proposta é algo bem próximo do acordo do Corinthians com o banco BMG, no qual o clube paulista recebe anualmente 12 milhões fixos mais variáveis, dependendo do número de contas abertas pelos torcedores, para atingir cifras mais altas.

No início do ano, o #Flamengo pensava num valor X de patrocínio devido ao momento do clube e as contratações feitas, com o incêndio a situação e os valores mudaram um pouco. Faz parte. Expectativa de fechar negócio ainda esta semana, conforme disse ontem. — Raisa Simplicio (@simpraisa) 20 de março de 2019



Caixa desembolsava 25 milhões por ano para estampar a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No caso do Rubro-Negro, o montante está entre 15 e 20 milhões também com a possibilidade de alcançar outros números caso a torcida compre a proposta e abra contas no BS2. O modelo é visto com bons olhos pela diretoria, que acredita numa forma diferente, mas ao mesmo tempo eficiente. Para se ter uma ideia, a expectativa é receber anualmente 20% a mais do que recebia da Caixa, que injetava 25 milhões anuais no clube.

Logo após um desfecho positivo sobre o patrocínio máster, cujo contrato inicial deve ser de dois anos, o Rubro-Negro deve fechar o parceiro para as mangas da camisa, que já está bem engatilhado.