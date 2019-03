Flamengo: Abel se irrita com árbitro contra o Vasco: "Estou achando graça"

Treinador do Flamengo avalia empate diante do arquirrival Vasco e se irrita com pênalti marcado por Wagner do Nascimento Magalhães para o adversário

Abel Braga se indignou com a atuação de Wagner do Nascimento Magalhães no empate em 1 a 1 do Flamengo contra o Vasco, neste sábado (9).

O treinador concedeu entrevista coletiva ao fim do jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio e disparou contra o árbitro do confronto.

"Esse árbitro aí, se não me engano... Qual o nome dele? É Fifa né? Ele é foda, cara. Estou achando engraçado. Estou rindo, estou achando graça, porque tivemos respeito muito grande com o nosso torcedor", declarou em tom de ironia.

Expulso ao fim da partida por conta das reclamações feitas contra o árbitro, Bruno Henrique foi tema da entrevista concedida pelo treinador. Abel Braga diz que o atacante está calmo e rindo de tudo o que ocorreu no gramado.

"Ele [Bruno Henrique] está tranquilo. Como falei, está todo mundo achando muito engraçado. Está todo mundo muito indignado. Estamos todos os nossos colegas muito indignados. "Ah, houve um leve toque". Porra, leve toque contra nós é falta? A gente vai ficar sério quando pensar na quarta-feira. Quando der meia-noite, vou ficar sério. Até lá eu vou rir muito", comentou.

A irritação do Flamengo é pelo pênalti marcado para o Vasco no último minuto do confronto. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães assinalou falta de Thuler em Marrony dentro da área no último minuto. Maxi López converteu a cobrança e deu início à reclamação do Rubro-Negro Carioca.