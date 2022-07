Flamengo 4 x 1 Atlético-GO: gols, 1º de Vidal, fim de jejum de Marinho e mais

Arturo Vidal marcou o primeiro pelo Fla em cobrança de pênalti, Marinho encerrou jejum que vinha desde 25 de junho, e Flamengo atropelou o adversário

O Flamengo atropelou o Atlético-GO na noite deste sábado (31) por 4 a 1. O duelo teve o fim do jejum de Marinho, que não marcava há mais de um mês, e o primeiro gol de Arturo Vidal com a camiseta do time em cobrança de pênalti.

A vitória foi toda construída no primeiro tempo. Lázaro, Marinho, Vidal e Victor Hugo marcaram para o time comandado por Dorival Júnior antes do intervalo. Wellington Rato fez o único gol do visitante no duelo disputado no Maracanã. O atacante Luiz Fernando, do Atlético-GO, foi expulso aos 40 minutos da etapa final.

Com o Maracanã lotado — mais de 64 mil pessoas estiveram no estádio —, a festa foi bastante agitado. Até Vitinho, que teve recente proposta do Panathinaikos, da Grécia, foi alvo de elogios dos torcedores.

O Fla apostou em uma escalação alternativa para o jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. A preocupação é o duelo contra o Corinthians, na terça-feira (2), pela ida das quartas de final da Copa Libertadores da América.

Veja mais ocorridos no Maracanã: