Flamengo 3 x 0 América-MG: gols, lances, vaias a Gabigol, cantos para Vini Jr e mais do jogo do Brasileirão

Rubro-Negro fez boa partida no Maracanã em jogo que contou com a presença do craque do Real Madrid

O Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0 no Maracanã, na noite desta sábado (25), em jogo marcado por várias emoções. Teve Vini Jr marcando presença no estádio, Marinho indo as lágrimas ao anotar o terceiro gol e até pênalti perdido por Gabigol.

Melhor que o América-MG, o Flamengo dominou o jogo. No primeiro tempo, o time carioca criou algumas oportunidades e chegou ao gol após boa jogada de Pedro, que rolou para Gabigol abrir o placar. Na comemoração, o camisa 9 tirou onda com os críticos.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou ainda melhor, criou logo duas oportunidades desperdiçadas por Gabigol. Em seguida, o Rubro-Negro teve um pênalti a seu favor, cobrado pelo camisa 9 que desperdiçou. A torcida não perdoou o atacante e começou a vaiar Gabi.

Torcedores do #Flamengo vaiando Gabigol no Maracanã pic.twitter.com/WFMQBGBC9p — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 25, 2022

Quando o América-MG começava a melhorar no jogo, Everton Ribeiro serviu Arrascaeta que ampliou o placar. A torcida foi a loucura no Maracanã e contou com a participação de um torcedor especial, Vinicius Júnior, craque do Real Madrid estava em um dos camarotes.

Vini Jr está no Maracanã acompanhando Flamengo x América-MG.



🎥 @Brasileirao



pic.twitter.com/ukziipys5G — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 25, 2022

Obrigado pelo carinho! Amo vocês! Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar 🖤❤️ https://t.co/HPvqJidFiM — Vini Jr. (@vinijr) June 26, 2022

Em um momento do segundo tempo, a torcida do Flamengo esqueceu completamente do jogo e parou para ovacionar o jogador, que é cria da base do time Rubro-Negro.

No finalzinho do jogo, Marinho saiu do banco de reservas e, em jogada individual, acertou um chute de fora da área dando números finais a partida. Na comemoração, o atacante se emocionou e foi aos prantos.