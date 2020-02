Flamengo 2020 ainda vai entrar em campo? Pedro Rocha, Thiago Maia e Léo Pereira aguardam estreias

Ao fim do jogo diante do Madureira, neste sábado, a tendência é que o clube carioca já tenha estreado todos as suas contratações

Se Pedro, Gustavo Henrique e Michael já deixaram o torcedor flamenguista empolgado depois de suas estreias no duelo diante do Resende, o mesmo não pode-se dizer dos outros reforços da equipe: dos contratados pelo Flamengo para 2020, Thiago Maia, Léo Pereira e Pedro Rocha ainda não vestiram a camisa do clube carioca dentro de campo.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Ou seja: se o 2019 já voltou aos gramados, o 2020 talvez esteja um pouco mais distante de entrar em campo.

Mais times

De todos os titulares do ano passado, apenas um não jogou contra o Resende: o zagueiro Rodrigo Caio. Com um corte profundo no joelho, o atleta não foi relacionado para a partida e provocou a entrada de Thuler no time que foi a campo. Tirando a zaga, que possivelmente contou com dois reservas, o recado de Jorge Jesus é claro: força máxima.

A razão pela qual o treinador já está utilizando os titulares está evidente: dar ritmo de jogo aos jogadores, já que o Flamengo tem duas finais a jogar em um espaço curto de quatro dias. O clube carioca, neste próximo dia 16, disputa a Supercopa do Brasil diante do Athletico, e, no dia 19, a Recopa Sul-Americana diante do Independiente del Valle.

Para jogar duas decisões neste curto espaço de tempo, o Flamengo terá que mostrar a força de seu elenco, e, quiçá, de suas contratações. Thiago Maia, por exemplo, já estava em condições de jogo: o atleta foi opção de banco contra o Resende, mas não entrou por opção técnica do treinador Jorge Jesus, que preferiu contar com W. Arão e Diego (bem como Gerson no segundo tempo) como meiocampistas.

Pedro Rocha acabou não indo a campo por um motivo bem diferente: estaria relacionado para a partida, mas foi cortado com um quadro de amigdalite. Recuperado, deve ser no mínimo opção de banco diante do , neste próximo sábado, às 18h. Se Jorge Jesus escalar uma equipe reserva para rodar o elenco, o que é provável, o atacante deve fazer sua estreia como titular com a camisa do Flamengo.

Léo Pereira não estava regularizado para estrear diante do Resende, mas já está pronto para atuar e pode sair jogando diante do Madureira. Já que Rodrigo Caio deve retornar a tempo de disputar a Supercopa do , o ex-jogador do briga por posição com Gustavo Henrique e pode acabar sendo titular contra seu ex-time.

Outros jogadores importantes no ano que podem estrear contra o Madureira são Vitinho e Renê. Dois dos reservas mais utilizados do elenco, ambos ainda devem ser peças importantes no "jogo de xadrez" de Jorge Jesus em 2020. O primeiro teve propostas da Europa, mas ficou e briga por minutos com Michael e Pedro Rocha. Já o segundo é reserva óbvio de Filipe Luís, mas o ex-lateral da seleção tem 34 anos e não deve conseguir atuar em todas as partidas.

Com apenas 11 jogadores por jogar e um elenco cheio de opções de qualidade, é impossível que Jorge Jesus consiga colocar todos os seus bons jogadores para atuar ao mesmo tempo. No entanto, o Flamengo de 2020, cheio de novas opções, parece estar próximo de debutar, para terror dos adversários: é um elenco ainda melhor do aquele que foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2019.