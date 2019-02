Fla trata incêndio no Ninho como "fatalidade" e sustenta oferta às famílias

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, concede coletiva pela primeira vez após ocorrido no centro de treinamentos e critica advogados de familiares

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, respondeu pela primeira vez sobre o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu. Em entrevista coletiva, o cartola falou sobre a tragédia que deixou dez mortos no centro de treinamentos do clube.

O dirigente alega que utilizou o tempo de silêncio com a ideia de reunir informação para se manifestar.

"Tivemos uma preocupação muito grande com a qualidade de informações que passaríamos. Estávamos há 30 dias na gestão. Uma série de perguntas que não poderíamos responder. O foco principal era as famílias. Nossa maior concentração de atenção foi nelas. Procuramos cuidar desde o dia da tragédia, a maior dos 123 anos de Flamengo. Me reuni com as famílias no dia seguinte à tragédia em um hotel. Um trabalho carinhoso e cuidadoso, com todos os psicólogos do clube consolando as famílias dentro das nossas possibilidades", declarou.

Perguntado sobre o valor que pretendia pagar às famílias, o presidente respondeu:

"Esse processo corre em segredo. Independentemente disso, é importante não falar isso pelo impacto que isso poderia ter na segurança das famílias, falar de altos valores. Temos que levar em consideração onde essas famílias moram. Da forma como foram vazados, a resposta é não. Não foram os valores passados. Com relação ao Ministério Público, é ele quem deve informar".

Por fim, ele falou sobre o clima do clube com os advogados das famílias: "A gente soube que duas famílias já vieram representadas por advogadas. As informações que tivemos é que durante essa reunião, e depois da saída do desembargador, houve orientação dessas advogadas falando de falta de respeito do clube. A gente entende que é um momento difícil, mas percebemos que essas duas advogadas conseguiram criar um clima dentro daquele grupo para que fosse deliberado um valor muito alto. O que a gente tem sentido de positivo é: acabado aquele momento, a gente começou a ser procurado por algumas famílias, que buscaram conversar conosco sobre o processo de mediação com o Tribunal de Justiça. Isso já está ocorrendo, já ocorreu na sexta-feira. Essas famílias já tiveram longa conversa conosco, o que nos deixa muito felizes. Não posso garantir que todas vão seguir esse caminho. Essa seria a nossa vontade, mas não posso garantir".