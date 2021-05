Fla passou respaldo a Ceni antes de estreia no Brasileiro, mas cobrou melhora defensiva

Treinador recebeu apoio dos dirigentes, que respaldam o trabalho e esperam sofrer menos gols

A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, foi importantíssima para o trabalho de Rogério Ceni. Além do resultado, não ter sofrido gols, deu uma aliviada no treinador, que vinha sofrendo muitas críticas pelo comportamento defensivo da equipe.

Na última semana, dirigentes do Flamengo conversaram com Ceni e respaldaram o treinador, garantiram que mesmo com a pressão de boa parte da torcida nas redes sociais, ele segue prestigiado internamente. Os objetivos concluídos no início da temporada, como a conquista da Supercopa, o Campeonato Carioca e a classificação as oitavas de final da Copa Libertadores, foram colocados em pauta para elogiar o treinador. No entanto, uma cobrança foi feita: a melhoria da defesa.

No entendimento da diretoria, o número elevado de gols que o Rubro-Negro vem sofrendo pode ser prejudicial para a sequência da temporada e, por isso, o papo com o treinador passou por essa questão. Para se ter uma ideia, o Flamengo tem média de 1.04 gols sofridos por partida: entraram 24 bolas na rede em 23 jogos.

A estatística leva em consideração os dois últimos jogos, diante de Vélez e Palmeiras, onde o Rubro-Negro não sofreu gols. Ainda assim, a média segue alta. No entanto, Ceni tem o apoio da diretoria, que acredita na evolução do sistema defensivo.

Nos próximos dias o treinador teria tempo suficiente para aprimorar o sistema defensivo e já contava com isso, principalmente por conta da sequência de Rodrigo Caio, mas o zagueiro foi convocado por Tite de última hora e não estará presente nas próximas atividades. Ao menos o Flamengo não terá jogos pelo período da data Fifa.

O Flamengo só entra em campo agora no dia 10 de junho, diante do Coritiba, pelo primeiro jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. O Rubro-Negro encara o Coxa Branca no Couto Pereira. A segunda partida está agendada para o dia 16 de junho, no Maracanã.