Fla-Flu tem clima quente entre Felipe Melo e Diego: 'Você é meu vice'

O volante Felipe Melo, do Fluminense, e o meio-campista Diego Ribas, do Flamengo, protagonizaram uma discussão na partida válida pelo Cariocão, na tarde deste domingo (6). Após pênalti marcado aos cariocas, os dois veteranos entraram em rota de colisão e se envolveram em uma confusão no gramado do Engenhão.

"Você é meu vice", disse Felipe Melo a Diego durante a discussão, enquanto jogadores dos dois clubes cariocas trocavam empurrões (veja o vídeo abaixo).

A provocação de Felipe Melo faz menção à finalíssima da Libertadores 2021, ocorrida em Montevidéu, em novembro do ano passado. Na ocasião, o então time de Felipe Melo, o Palmeiras, bateu o Flamengo por 2 a 1.

Hoje no Fluminense, Felipe Melo se envolveu em uma discussão durante lance em que culminou em pênalti para o Flamengo. O árbitro Alexandre Vargas de Jesus assinalou pênalti por entender que Nino interceptou cruzamento com o braço direito. Após a decisão de campo, Felipe Melo empurrou Diego, que foi ao chão.

O juiz do clássico foi ao VAR, avaliou o lance e cancelou o pênalti para o Rubro-Negro Carioca. No momento em que o jogo seria reiniciado, Felipe Melo provocou o meia-atacante Diego.

Ao fim da partida, Felipe Melo celebrou a vitória no clássico contra o arquirrival Flmengo: "Temos muito ainda pela frente. É só o começo. Nosso objetivo é levantar troféu, mas hoje foi só um jogo. Nos dá confiança para saber que somos capazes. Clássico é um troféu a parte, mas temos de evoluir para o resto da temporada".