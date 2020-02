Fla-Flu faz renascer troféu "de igual para igual" na zoeira do internauta/da internet

A provocação mudou de lado após a vitória por 3 a 2 do Rubro-Negro, na semifinal da Taça Guanabara

Quando o perdeu o título Mundial para o , em 2019, o orgulho de não ter abaixado a cabeça diante dos ingleses fez com que muitos torcedores exaltassem o fato dizendo que a equipe “jogou de igual para igual” – inclusive com o músico rubro-negro Ivo Meirelles compondo uma música sobre.

No entanto, em meio às provocações clubísticas, a expressão acabou tendo o efeito contrário: torcedores de outros times passaram a usar a expressão para provocar os flamenguistas.

Mas a zoeira no futebol é cíclica dentro de sua imprevisibilidade. Nesta quarta-feira (12), em jogo válido pela semifinal da , o Flamengo abriu 3 a 0 sobre o e parecia estar prestes a aplicar uma goleada histórica. Entretanto, o Tricolor se recuperou no segundo tempo: fez dois e quase empatou duas vezes – chegou a balançar as redes em lances anulados pela arbitragem.

E por causa da boa exibição, insuficiente entretanto para lhe dar a vitória, o Fluminense acabou recebendo o Troféu “de igual para igual”... ao menos na zoeira dos internautas. Confira as reações!

Palmas para o Fluminense. Jogaram de igual para igual. — Deyvid (@deyvgomes) February 13, 2020

FLUMINENSE ENFRENTARÁ O LIVERPOOL NA FINAL DA SUPERCOPA DE TER JOGADO DE IGUAL PARA IGUAL CONTRA O FLAMENGO! #FLAxFLU — Seu Zé do Hexa👴🏻 (@ZeDoHexa) February 13, 2020

Fluminense jogou de igual para igual, todo mundo achava que o jogo seria fácil, tomamos dois gols bobos no começo do jogo por desatenção e nervosismo, tivemos dois gols anulados e um pênalti não dado, valeu guerreiros — riedi (@vicenzoriedi) February 13, 2020

