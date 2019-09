Fla é o mais prejudicado por data Fifa; time terá quatro desfalques no Brasileirão

Equipe carioca perderá Rodrigo Caio e Gabigol para a seleção principal e Reinier para a sub-17. Arrascaeta foi chamado no Uruguai

Nesta sexta-feira (20), Tite convocou os nomes para os amistoso dos Brasil contra Senegal e Nigéria em Singapura. Entre os times brasileiros, o Flamengo foi o principal prejudicado devido a presença de três atletas na lista do técnico: Rodrigo Caio, Gabigol, e Reinier (seleção sub-17). Mas não para por aí, o uruguaio arrascaeta também foi chamado para atuar com a seleção Celeste em amistosos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Desta forma, a equipe de Jorge Jesus terá quatro desfalques entre as rodadas 24ª e 25ª do Brasileirão. Apesar de a CBF ter antecipado os amistosos para os dias 10 e 13 de outubro para que os jogadores pudessem retornar aos clubes antes do início da 26ª partida da competição nacional, a equipe carioca irá perder peças importantes da briga pelo título.

Os quatro jogadores vão ficar de fora dos duelos contra e Athlético-PR, respectivamente. A volta ocorrerá diante do , na Arena Castelão em 16 de outubro. Porém, vale ressaltar que Reinier convocado para o Mundial Sub-17 irá desfalcar o clube por até 10 rodadas a partir de 7 de outubro.