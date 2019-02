Fla diz não ter pendências e aguarda vistoria de Bombeiros para liberar CT

Flamengo alega ter se adaptado o Ninho do Urubu às mudanças sugeridas pelas autoridades

Após interdição do Ninho do Urubu, o Flamengo acredita que o time deverá treinar no CT o quanto antes. De acordo com a diretoria da equipe, o local não ficará fechado por muito tempo, já que as pendências das últimas vistorias estariam resolvidas. O clube aguarda apenas um “ok” por parte do Corpo de Bombeiro que visitará o local para autorizar ou não a volta do time.

O Flamengo revelou que a vistoria estava marcada para a manhã desta quarta-feira (27), porém acabou sendo adiada. O motivo seria a mobilização por parte do Corpo de Bombeiro para ajudar no auxilio as vítimas do grave acidente envolvendo dois trens em São Cristóvão.



(Foto: Getty Images)

Lacrado na manhã desta quarta-feira (27), após diversas ordens de interdição não cumprida pelo clube, o Ninho do Urubu foi fechado para as atividades do time. Com isso, o Flamengo transferiu os trabalhos do elenco principal para a sede social da Gávea.