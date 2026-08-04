Union Saint-Gilloise e FK Bodø/Glimt empataram por 3 a 3 no jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões, depois de uma partida amplamente espetacular. Os belgas pareciam que venceriam por 3 a 2 com um gol tardio de Promise David, mas Odin Bjørtuft não permitiu. Os potenciais adversários do NEC nos play-offs voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, desta vez no Aspmyra Stadionna Noruega.

O Union entrou no duelo com confiança. O clube de Bruxelas venceu na sexta-feira a Supercopa da Bélgica nos pênaltis sobre o Club Brugge. O Bodø venceu seus últimos cinco jogos da liga e voltou a entrar na briga pelo título com o Viking FK.

Diante da excelente campanha do Bodø na Liga dos Campeões, a equipe podia ser vista de antemão como favorita neste confronto de dois jogos. Os noruegueses, que só foram eliminados pelo Sporting Portugal nas oitavas de final, também deram o primeiro golpe.

O capitão Patrick Berg foi para a cobrança de falta após pouco menos de vinte minutos e colocou a bola com categoria no fundo da rede, sem chances para o goleiro Vic Chambaere, sucessor de Kjell Scherpen, que se transferiu para o Ipswich Town: 0 a 1.

Apesar desse golpe, o Union precisou de apenas cinco minutos para empatar. O goleiro Nikita Haikin conseguiu afastar apenas parcialmente um cruzamento vindo da direita, e Raul Florucz aproveitou isso da melhor forma com uma pancada seca: 1 a 1.

No primeiro tempo espetacular, o Bodø foi o próximo a golpear. Ola Brynhildsen sentiu a mão de Kevin Mac Allister, caiu com facilidade e viu o árbitro marcar pênalti. Ole Blomberg não desperdiçou: 1 a 2.

Mas o primeiro tempo ainda não tinha acabado. No quarto minuto dos acréscimos, Florucz voltou a mostrar sua classe. O austríaco completou acrobaticamente um cruzamento de Guilherme Smith para o fundo da rede: 2 a 2.

No segundo tempo, o Bodø visivelmente se deu por satisfeito com o empate. O Union tentou exercer alguma pressão aqui e ali, mas parecia carecer de força ofensiva.

A poucos minutos do fim, o Union ainda assim golpeou em cheio. O reserva David surpreendeu Haikin no canto curto. A euforia desapareceu rapidamente, porque nos acréscimos o defensor Bjørtuft cabeceou o Bodø para um resultado promissor: 3 a 3.