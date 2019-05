Firmino volta a treinar no Liverpool e segue preparação para final da Champions League

Brasileiro estava com uma lesão na virilha, mas é possível que esteja apto para a final

Jürgen Klopp está mais aliviado, porque um de seus principais jogadores, Roberto Firmino voltou aos treinamentos com a equipe do . De acordo com o Daily Mail, a volta aconteceu durante o treinamento em Marbella, na , um lugar mais quente no qual a equipe vem treinando e se preparando para a final da .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Firmino se machucou aos 12 minutos do primeiro jogo contra o . Naquela partida, a equipe de Jürgen Klopp perdeu por 3 a 0. O atacante brasileiro também perdeu os três últimos jogos dos Reds na Premier League.

Com sua volta aos treinamentos é possível que Jürgen Klopp consiga usar sua potência máxima com o ataque titular: Salah, Mané e Firmino.

Do outro lado, Harry Kane também deve jogar a finalíssima, pois também tem apresentado melhora significativa em sua recuperação.