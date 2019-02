Firmino vira dúvida de última hora para o Liverpool na Champions

Atacante brasileiro está com uma virose e não treinou nessa segunda-feira

Jürgen Klopp pode ter mais uma imensa dor de cabeça para enfrentar o Bayern de Munique nessa terça-feira (19). Isso porque Roberto Firmino não treinou com os Reds nessa segunda-feira devido a uma virose.

Vale lembrar que o Liverpool já está sem Virgil Van Dijk, que está suspenso, além de Dejan Lovren e Joe Gómez, que estão lesionados. Tudo indica que Fabinho será improvisado mais uma vez no miolo da defesa.

O corpo técnico do time inglês crê na possibilidade do brasileiro se recuperar a tempo para jogar contra o clube alemão. Caso isso não aconteça, Daniel Sturridge deve jogar em seu lugar. Outra opção é colocar Salah como centroavante e colocar Shaqiri pelo lado do campo.