Firmino vê sombra de Jesus crescer no Brasil, mas destaca: “momento é meu”

Principal opção na referência do ataque, entretanto, o jogador garantiu que "não há reservas" no elenco

Roberto Firmino ganhou a posição de titular da seleção brasileira após o Mundial de 2018, marcado dentre muitas coisas pela ausência de gols de Gabriel Jesus. Curiosamente, foi apenas o torneio na terminar para o ex-jogador do e atual voltar a estufar as redes sob o comando de Tite. Inclusive, marcando mais gols do que Firmino. Mas isso não abala a confiança da primeira escolha do treinador, que será titular nesta terça-feira (18) contra a na segunda rodada da .

"Ano passado o Gabriel viveu o momento dele, eu vivi o meu. Agora estou no time titular. Estamos felizes e prontos para qualquer coisa", disse em entrevista coletiva concedida nesta segunda (17) dentro da Fonte Nova, palco do jogo.

Titular no campeão da e um dos maiores destaques da Europa, Firmino, entretanto, sabe da sombra de Gabriel Jesus: ele é o maior artilheiro de toda a ‘era Tite’ no , com 16 gols, e também no pós- , onde estufou as redes em seis ocasiões.

Os artilheiros da 'era Tite' na seleção brasileira

"Temos um grupo muito forte que não tem reserva. Todos estão prontos e bem servidos quando precisar, quando for sua hora, entrar bem. Vem ajudando como pode, então, para mim temos um grupo muito forte e tem sempre um bom trabalho", destacou.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O Brasil enfrenta a Venezuela às 21h30 desta terça-feira. Uma vitória garante classificação para as quartas de final.