Firmino usa ausência na Copa do Mundo como motivação para voltar a brilhar no Liverpool

Brasileiro somou sete gols e três assistências na primeira parte da temporada 2022/23

Após o término da Copa do Mundo do Qatar, em 2022, o centroavante Firmino comentou sobre sua ausência na seleção brasileira, relatando frustração ao não ter sido convocado pelo técnico Tite. Porém, o atleta afirmou que a situação, na verdade, é vista por ele como "motivadora".

Antes do torneio deste ano, o jogador do Liverpool somou sete gols e três assistências no começo da temporada 2022/23, mas acabou não sendo selecionado como um dos 26 atletas para representar o Brasil no Mundial.

“Claro que foi frustrante não ter sido convocado para a Copa do Mundo", disse Firmino a rádio talkSPORT, "mas isso faz parte do plano de Deus e estou seguindo seus planos. Realmente me motiva cada vez mais não ter ido para a Copa do Mundo, então vou trabalhar duro para voltar à Seleção".

Getty Images

O atleta ainda não estreou pelos Reds após o retorno da atual temporada, devido a uma lesão na panturrilha. Apesar disso, o atacante está recuperado e pode voltar aos treinamentos, para estar disponível no elenco em 2 de janeiro, contra o Brentford: "Estando tudo bem, estarei pronto não para o próximo jogo (contra o Leicester), mas para o seguinte. Então, tudo ótimo", afirmou o jogador.