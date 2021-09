Firmino, Thiago e mais: os jogadores que andam devendo no Liverpool

Após fazer apenas uma contratação para a temporada, Reds espera que jogares voltem a render neste ano

Pode ter sido um verão tranquilo no Liverpool em termos de transferências, mas foi um início de temporada sólido para a equipe de Jurgen Klopp.

Com duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos da Premier League, o campeão 2019-20 volta à ação no domingo, com o que parece um confronto de dar água na boca para o Leeds United de Marcelo Bielsa.

Para Klopp, será bom voltar a falar de futebol. Afinal de contas, agosto foi dominado por conversas sobre os negócios de seu clube e se seu time havia sido fortalecido o suficiente antes da nova campanha.

Ele acha que sim, apontando para a contratação de Ibrahima Konate, bem como os retornos de Virgil van Dijk, Jordan Henderson e Joel Matip, entre outros. Os que duvidam, diz ele, devem confiar que sua equipe cumprirá o prometido.

Se eles vão, é claro, só o tempo o dirá. Mas, na ausência de grandes chegadas em Anfield, aqui estão os jogadores que Klopp gostaria de ver se intensificando e atuando nesta temporada ...

Roberto Firmino

Uma coisa que você nunca deve fazer é duvidar da importância de Roberto Firmino para o Liverpool.

O brasileiro continua no centro dos planos de Klopp, mesmo que a forma e o frescor de Diogo Jota signifiquem que ele enfrenta uma competição séria pela primeira vez em anos.

Firmino se lesionou no clássico contra o Chelsea, mas atudo indica que não se trata de algo grave e ele deve voltar à ação no final deste mês. Boas notícias para o Liverpool; eles precisam dele disponível, e eles precisam dele na música.

Klopp insiste que nunca irá julgar seu nº 9 apenas com base em gols, mas o total de tentos em todas as competições da última temporada foi o menor desde que saiu do Hoffenheim em 2015 - e ele também estava virtualmente presente.

Houve sinais de recuperação. Firmino marcou duas vezes em uma vitória crucial contra o Manchester United no final da temporada e abriu esta temporada com um gol contra o Norwich City, após uma exibição brilhante contra o Osasuna no último amistoso de pré-temporada dos Reds, em Anfield . O retorno dos torcedores aos estádios, espera-se, fará com que o jogador de 29 anos tenha melhores apresentações com frequência.

Klopp certamente espera que sim. Ele sabe que pode contar com Mohamed Salah para contribuições decisivas, mas gostaria de ter Firmino de volta ao seu melhor nesta temporada também.

Se ele realizar seu desejo, o Liverpool estará voando.

Thiago Alcantara

Se há uma palavra para resumir o primeiro ano de Thiago Alcantara em Merseyside, então "frustração" seria o ideal.

Contratado em meio a muita emoção em setembro passado, o astro espanhol só conseguiu mostrar flashes de classe e qualidade que o tornaram um dos melhores meias do Bayern de Munique.

Doenças e lesões reduziram a primeira metade da temporada passada para o jogador de 30 anos, que só pôde começar um jogo antes de janeiro. Quando Thiago voltou a ganhar velocidade, o Liverpool estava em queda livre, com falta de zagueiros e confiança, e caindo na tabela em um ritmo alarmante.

O fato de terem conseguido salvar a temporada como fizeram diz muito sobre a vontade coletiva e o caráter da equipe de Klopp, mas também sobre a forma como os grandes jogadores se destacaram nas semanas finais da temporada.

Thiago, com certeza, era um. Ele começou todas as últimas 10 partidas da Premier League do Liverpool, nas quais registrou oito vitórias e dois empates, e no final da campanha correspondeu boa parte das expectativas.

Então veio a Euro 2020, na qual seu papel pela Espanha foi estranhamente limitado, e uma pré-temporada interrompida por um problema de condicionamento físico que significou que só agora está em melhor forma. Ele não começou nenhum dos três primeiros jogos do Liverpool e foi excluído da seleção da Espanha nesta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

Isso pode ser uma bênção disfarçada para seu clube. Klopp vai estar desesperado ter Thiago pronto. Se, e de fato quando, isso acontecer, o Liverpool ficará melhor com isso.

Naby Keita

É seguro ainda ficar animado com Naby Keita?

Talvez não, para ser honesto. Mas o meia guineense teve um bom início de temporada - apesar de ter perdido a posição para Harvey Elliott contra o Chelsea - e está sendo considerado por aqueles de dentro de Anfield como uma potencial virada de jogo, caso permaneça em forma e saudável.

Como Thiago, vimos apenas alguns vislumbres da capacidade total de Keita no Liverpool. Mas, assim como Thiago, Klopp acredita ter um meia de raro talento, que no seu melhor será capaz de elevar os Reds a um nível de controle e criatividade.

Tendo perdido Wijnaldum, o meia mais consistente e disponível, e tendo surpreendentemente optado por não contratar um substituto direto, o Liverpool precisa de outros para preencher o vazio no meio do campo.

Com menos de dois anos restantes em seu contrato, agora seria um momento tão bom quanto qualquer outro para Keita transformar aqueles vislumbres em algo mais substancial.

Harvey Elliott

"O problema com Harvey é que ele tem 18 anos, mas não joga assim".

Está claro desde as primeiras semanas da temporada que Harvey Elliott terá um grande papel a desempenhar pelo Liverpool, agora e no futuro.

O adolescente começou dois dos primeiros três jogos dos Reds e certamente não pareceu deslocado no time de Klopp.

Tem sido interessante ver a conversão de Elliott em um disciplinado, elegante nº 8. Ele parece confortável mais profundamente, utilizando seu toque e consciência enquanto exibe maturidade e disciplina tática impressionantes.

Ele foi preferido a Thiago, Keita e Alex Oxlade-Chamberlain contra o Chelsea, e parece ter empurrado outro jovem talentoso, Curtis Jones, para baixo na hierarquia no momento.

Devemos ter cuidado para não colocar muita pressão sobre os ombros de alguém tão jovem, mas tudo o que vimos de Elliott recentemente sugere que ele é será de grande valia.

Esta pode muito bem ser a temporada em que ele confirma isso.

Takumi Minamino

Três jogos, zero minutos. O que fazer com a situação em torno de Takumi Minamino agora?

O japonês está, de acordo com Klopp, "em incrível forma" no momento, mas ainda não o vimos nesta temporada. A excelência no campo de treinos é uma coisa, mas o jogador de 26 anos ainda deve marcar presença no Liverpool em um jogo.

Depois de passar a segunda metade da temporada passada emprestado ao Southampton, e depois de ouvir os apelos para o Liverpool contratar um atacante neste verão, Minamino sabe que tem muito trabalho a fazer se quiser convencer seus céticos de Anfield.



(Foto: Getty Images)

Ele foi visto como uma contratação perfeita ao chegar do Red Bull Salzburg em janeiro de 2020, mas começou apenas 12 jogos pelo Liverpool desde então, sendo apenas quatro na Premier League.

O Liverpool resistiu à tentação de ganhar dinheiro neste verão - embora seja discutível se eles teriam muitos compradores - mas é difícil ver como e onde Minamino se encaixa em seus planos daqui para frente. Ele não parece adequado para jogar de lado, e falta-lhe a fisicalidade para jogar como o nº 9.

Ele brilhou no Salzburg como nº 10, mas, como vimos, Klopp raramente se desvia de sua confiável formação 4-3-3.

"É muito difícil deixá-lo de fora no momento", disse o chefe do Reds recentemente. Veremos nas próximas semanas e meses se algo muda.