Firmino pode terminar temporada sem gols no Anfield, mas segue indispensável no Liverpool

Atacante pode terminar a Premier League sem marcar gols diante de seus torcedores, mas isso não muda sua importância na equipe de Jurgen Klopp

Com o título da Premier League garantido, o grande objetivo do é bater o maior número possível de recordes na Inglaterra. Se tivessem derrotado o Burnley, no último sábado (11), os Reds estariam a apenas um jogo de se tornar o primeiro time desde 1892 a vencer todos os jogos da liga como mandante. Mas enquanto a equipe segue perseguindo marcas, Firmino pode bater um recorde individual, mas não muito agradável.

O atacante brasileiro pode terminar a temporada sem marcar um gol sequer pela Premier League jogando em Anfield, dado que certamente chama a atenção.

No sábado, o gol quase veio, mas o camisa 9 acabou parando na trave e no goleiro Nick Pope, um dos grandes destaques da liga inglesa na posição - Pope e Alisson estão em uma disputa acirrada pelo prêmio de goleiro vazado em menos partidas na competição, o Clean Sheet.

Por todas as competições, nesta temporada, Firmino balançou as redes apenas uma vez diante de seus torcedores, pela . No entanto, o gol veio justamente na partida contra o Atlético de Madrid, em que o Liverpool foi derrotado e terminou eliminado da competição europeia.

Contudo, a marca negativa não pode apagar o que o brasileiro vem fazendo pelo Liverpool e principalmente sua importância no esquema de Jurgen Klopp.

Se Salah e Mané são cada vez mais goleadores, um dos principais motivos é, sem nenhuma dúvida, Roberto Firmino. Mesmo jogando de centroavante, o brasileiro é responsável por sair da área e abrir espaços para os outros atacarem. Sua incrível capacidade de armar as jogadas, atrelada a sua ótima visão de jogo, fazem com que o brasileiro seja um dos principais garçons do time. Até o momento, ele já soma 12 assistências na temporada, números incríveis para um centroavante.

Klopp já declarou anteriormente que Firmino é um camisa 10 que joga com a 9 no Liverpool, tamanha sua importância para criar oportunidades para ou outros atletas.

Na partida contra o , por exemplo, o brasileiro criou seis chances de gol, mais do que qualquer outro em campo. Além disso, sua extraordinária leitura de jogo e entendimento tático fazem dele um jogador único na Premier League.

O camisa 9 ainda terá mais uma chance de balançar as redes em Anfield nesta temporada, na 37ª rodada, contra o , mas isso não fará muita diferença. Sua influência pode não aparecer tanto nas estatísticas, mas o esquema tático de Jurgen Klopp é construído em torno de Firmino.