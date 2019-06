Firmino levou dedada no olho contra o Tottenham e agora pode dar o "troco"

Atacante brasileiro pode se firmar como um dos grandes na Europa se ajudar seu time a retribuir o que Vertonghen fez com ele na Premier League

O futebol é feito, dentre outras coisas, de coincidências e acasos. Um dessas casos deve "entrar em campo" na final da . Trata-se da dedada no olho que Roberto Firmino levou de Jan Vertonghen ainda na quinta rodada da Premier League, em setembro de 2018. A lesão que marcou uma das mais características comemorações de gol do brasileiro aconteceu exatamente contra o , adversário dos Reds na final da Champions League.

Firmino já tinha marcado o segundo gol do , que venceu aquela partida por 2 a 1, no Wembley Stadium quando, ao disputar uma bola com o zagueiro belga, levou uma dedada no olho. Ele teve que ser substituído devido à gravidade do choque. À época Firmino admitiu que teve medo de ficar cego.

Firmino levou uma DEDADA no olho. Perdeu treino, jogou de óculos e ficou no banco contra o PSG. Jogo decisivo, 2 a 2... Ele pega a bola aos 46min do 2º T, dá um TAPA e faz 3 a 2. Sem um olho, como ele fez questão de mostrar na comemoração... . pic.twitter.com/elUFp4aJcN — Goal (@GoalBR) May 29, 2019

Porém, três dias depois, na primeira rodada da Champions League, o Liverpool empatava em 2 a 2 com o PSG, no Anfield, quando Firmino aos 91 minutos de jogo fez o gol que deu a suada - e fundamental - vitória para o time de Merseyside. A comemoração não poderia ser mais icônica: colocou a mão esquerda sobre o olho esquerdo como se dissesse "eu só precisei de um olho para fazer isso". O gesto rodou o mundo e popularizou ainda mais o camisa 9.

No meio tempo entre as duas partidas, Firmino chegou a treinar com óculos especiais, lembrando uma das lendas da Champions League, Edgar Davids, porém preferiu ir ao jogo contra o PSG sem o acessório.

A popularidade da comemoração foi tão grande e o gesto tão simbólico, que a foto de perfil do Instagram de Firmino é exatamente uma imagem com ele fazendo esse símbolo de comemoração.

A grande oportunidade que o brasileiro terá para deixar a comemoração ainda mais famosa e de dar o troco em todo o time do Tottenham é na final da Champions. Diferente do ano passado, o Liverpool chega para o confronto como favorito contra os Spurs que vivem o sonho de jogar a primeira final do certame continental.