Firmino, Klopp, Ronaldinho: Van Dijk elege ídolo e melhores com quem já trabalhou

Zagueiro do Liverpool enaltece companheiro de clube e aponta Ronaldinho Gaúcho como o seu grande ídolo no futebol

Virgil van Dijk, zagueiro do , é fã do futebol brasileiro. Ele escolheu um atacante do país como o melhor com quem já trabalhou e apontou outro ex-atleta tupiniquim como o seu maior ídolo no esporte.

O jogador da seleção holandesa tem se destacado em Anfield desde a sua contratação, avaliada em 75 milhões de libras (R$ 331,5 milhões à época). Nesta temporada, ele aparece entre os candidatos a melhor atleta do futebol europeu ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O bom futebol o credencia para definir quem são os bons nomes do futebol. Em entrevista à talkSPORT, o atleta de 28 anos foi perguntado sobre o melhor jogador com quem trabalhou e não titubeou: "Serei um pouco tendencioso e vou dizer um dos meus colegas de time. Eu diria Roberto Firimino".



Ao ser perguntado sobre o seu ídolo no futebol, o zagueiro não titubeou: "Ronaldinho. Ele é um dos meus ídolos". Outra lenda foi elogiada pelo atleta. Virgil van Dijk apontou quem é o compatriota que mais gosta: "Marco Van Basten. Nunca o vi jogar propriamente, mas eu sei que ele foi muito bom".

Perguntado sobre quem foi o seu melhor treinador, Van Dijk apontou um holandês e o atual técnico do Liverpool: "Ronald Koeman e Jürgen Klopp".

O zagueiro considera Anfield o melhor estádio e atmosfera que teve a chance de jogar, com o Liverpool sendo eleito a camisa mais bonita do futebol.