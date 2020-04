Firmino "faz tudo se encaixar" no Liverpool: ex-Red se derrete pelo brasileiro

Emile Heskey, ex-jogador dos Reds e da seleção da Inglaterra, rasgou elogios ao brasileiro, que faz tudo dar certo para a equipe de Jurgen Klopp

O de Jurgen Klopp é uma equipe repleta de estrelas, como Mané, Van Dijk e Salah. Mas para um ex-jogador dos Reds, Roberto Firmino é uma peça fundamental para o elenco, fazendo com que o jogo coletivo funcione perfeitamente.

A opinião é de Emile Heskey, atacante que defendeu a seleção da e atuou no Liverpool ao longo de cinco temporadas. Klopp também costuma elogiar muito o trabalho do brasileiro, que muitas vezes não aparece tanto individualmente, mas faz o necessário para que sua equipe saia vitoriosa.

Heskey também era um jogador conhecido por deixar suas ambições individuais de lado em benefício de sua equipe e de seus companheiros. Até por isso, o ex-jogador não poupou elogios ao atacante brasileiro, que com suas qualidades altruístas é tão ou mais importante do que as superestrelas do elenco.

Mais times

“Tudo funciona perfeitamente quando ele está jogando. Você o vê marcando atrás e atacando, jogando na ala esquerda e marcando o cara até o final. Então você o vê na frente, pegando a bola, segurando e passando para alguém. É uma variedade diferente de coisas que ele faz, ele não está apenas focado em 'Preciso marcar gols'”, disse Heskey ao 90min.

Tendo atuado em função semelhante a de Firmino, o inglês contou que fica impressionado com a movimentação do camisa 9 dos Reds e com sua capacidade de encontrar espaços no campo.

“Sou atacante, então olho para as corridas que ele faz, o espaço que cria. Ele parece encontrar espaço onde ninguém mais consegue, ele cria seu próprio espaço. Seu primeiro toque é brilhante, abre caminho para que ele possa ter tempo de olhar ao redor e avaliar o que deve fazer a seguir. Ele é ótimo nisso”.

Heskey não teve o mesmo reconhecimento que Firmino tem hoje em dia, mas ele acha que teve mais facilidade em seu caminho por ter atuado ao lado de nomes como Michael Owen e Robbie Fowler.

Mais artigos abaixo

“Foi mais fácil para nós, porque jogávamos com dois atacantes. Enquanto um de nós estava marcando, o outro podia fazer o outro trabalho", explicou o ex-Liverpool.

Nesta temporada, Firmino tem 11 gols, número menor do que os 18 de Mané ou os 20 de Salah. Mas seus passes e sua movimentação são fundamentais para que os outros possam marcar tantos gols. Por isso, os três juntos se completam e formam um dos ataques mais poderosos da Europa.